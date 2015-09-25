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    Канунников: «Готовимся к «Уралу» серьезно»

    Нападающий «Рубина« Максим Канунников рассказал о ходе подготовки команды к матчу 10-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом«.

    «Мы приложим все усилия, чтобы показать свою игру. Постараемся найти, чем противостоять «Уралу». Я не делю соперников на топовые и середняки. Сейчас простых игр нет, поэтому готовимся серьезно. Соперник играет так, как мы им даем, а в последнее время мы позволяем сопернику много, поэтому не хотелось бы много позволить сопернику в этот раз.

    К «Уралу» все относятся с пониманием того, что игра серьезная. Все готовятся играть только на победу. Все прекрасно понимают наше положение. Амбиции остались, мы хотим побеждать. Надеюсь, в воскресенье будет хорошая игра с нашей стороны», – заявил Канунников.

    Матч «Рубина» с «Уралом» состоится в воскресенье, 27 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    25.09.2015 10:39
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