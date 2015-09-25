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    • Гамула: «Нет никакой забастовки в «Ростове», но проблемы – есть»

    Гамула: «Нет никакой забастовки в «Ростове», но проблемы – есть»

    Главный тренер молодежного состава «Ростова« Игорь Гамула признался, что ему не стыдно за игру своей команды в 1/16 Кубка России против «Тосно«.

    «После матча мне не стыдно. Считаю, мальчишки достойно играли. В начале ножки тряслись, правда. «Тосно» продавливал. А потом нормально смотрелись. Благодарен ребятам за 120 минут. Росточком они маловаты еще. Мы приехали без единого игрока основного состава. Выглядели достойно. Могли их и на 90-й минуте похоронить.

    Никакого пренебрежения к Кубку России нет. У нас много игроков в сборных разных стран. Они много играют. Плюс травмированные. Надо было дать кому-то отдохнуть. Получалось, что могли играть 3–4 человека из основы. Бердыев в нас поверил, мы поговорили с ним и поехали. Очень приятно такое доверие. И нет никакой забастовки, о которой писали. Да, проблемы в клубе есть. А где нет? В «Зените«, может. В ЦСКА.

    А на периферии всегда проблемы. Но сейчас после выборов губернатора все наладится и поправится, основной состав играет неплохо. А мне как обладателю Кубка СССР 1981 года было особенно приятно приехать и сыграть кубковую игру со своими ребятами», – сказал Гамула.

    Напомним, что «Ростов» проиграл в 1/16 финала Кубка России «Тосно» в дополнительное время со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2015 07:45
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