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    • Видеотрансляция матча «Эмполи» – «Аталанта» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Эмполи» – «Аталанта» – на «Бомбардире»

    «Аталанта» пропускает почти так же мало, как и лидеры Серии А, но атакующие действия команде удаются хуже, поэтому она находится в середине таблицы. Скромный «Эмполи» в этом сезоне уже успел сыграть вничью с грозным «Наполи» и явно рассчитывает на очки и в этом домашнем матче. В достижении цели должен помочь полузащитник Риккардо Сапонара, имеющий в своем активе 5 очков (3+2) по системе «гол+пас» в четырех играх.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 20:53
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