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    Марселино доволен стартом «Вильярреала»

    Главный тренер «Вильярреала» Марселино заявил, что рад тому, что команде удалось набрать 13 очков в первых пяти турах.

    «Я удовлетворен. 13 очков из 15 – отличный результат. Против «Малаги» мы сыграли отлично – доминировали 70 минут, и у них появились шансы только в концовке, когда наши игроки устали. Мы играли с хорошей интенсивностью и не давали им играть в свою игру. Однако мне кажется, что у этой команды должно быть больше очков», – подчеркнул он.

    Отметим, что «Вильярреал» занимает в таблице Примеры третье место, на одно очко опережая «Барселону».

    Источник: Football Espana

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    24.09.2015 13:29
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