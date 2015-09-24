Мовсисян вернулся к тренировкам

Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, который получил повреждение в матче с «Ростовом», сегодня провел втягивающую тренировку вместе с московской командой. Правда, в ближайшем матче против «Зенита» Мовсисян вряд ли поможет «красно-белым».

Кроме того, на тренировке в Тарасовке в общей группе отсутствуют Сердар Таски и Джано Ананидзе, которые проходят восстановительные процедуры.

, которые не принимали участия в кубковом матче против нижегородской «Волги», тренируются вместе с остальными партнерами.