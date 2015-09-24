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    Мовсисян вернулся к тренировкам

    Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, который получил повреждение в матче с «Ростовом», сегодня провел втягивающую тренировку вместе с московской командой. Правда, в ближайшем матче против «Зенита» Мовсисян вряд ли поможет «красно-белым».

    Кроме того, на тренировке в Тарасовке в общей группе отсутствуют Сердар Таски и Джано Ананидзе, которые проходят восстановительные процедуры.

    Роман Широков, Дмитрий Комбаров и Ромулу, которые не принимали участия в кубковом матче против нижегородской «Волги», тренируются вместе с остальными партнерами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2015 11:41
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    Комментарии (2)
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    Сармат Ростов
    1443085477
    От Мастурбадзе толку нет ни в основе, ни на скамейке. А вот Юра бы мясным помог.
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    ologreds
    1694997110
    numo443335
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