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  • Бабаев: «Пригласили Гончаренко, потому что Слуцкому очень тяжело»

Бабаев: «Пригласили Гончаренко, потому что Слуцкому очень тяжело»

24 сентября 2015, 10:34
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России.

"Само назначение произошло быстро. Большую роль сыграли Виталий Леонтьевич Мутко и Сергей Борисович Иванов. Они говорили с Гинером, со Слуцким. Отказать сборной мы не имели права. Но Леониду Викторовичу очень тяжело. Прежде всего физически. У него нет выходных, он толком не спит. Рано или поздно это скажется на качестве работы. Отчасти поэтому мы пригласили Гончаренко. Чтобы он помогал Слуцкому в таком адском графике.

Мне сложно прогнозировать, что будет дальше. Повторюсь, совмещение на долгосрочной основе - сомнительная затея. Но, учитывая любовь к футболу и энергию Слуцкого, такой вариант отрицать на 100 процентов я бы не стал. Тем более не просто так ведь об этом говорит Мутко. Однако мы со Слуцким на данный момент его не рассматриваем" - заявил Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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Сармат Ростов
1443083556
Каждый человек имеет право на выбор. Но усидеть на двух стульях невозможно. Слуцкий сейчас перед трудным выбором: либо вести коней к чемпионству, либо поднимать из руин сборную. Призываю уважать его любое непростое решение!!!
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DisEkript
1443085395
Если будут результаты в сборной, то ясень пень другого такого не найдут. Если сборная прошляпится, то Слуцкий останется в ЦСКА.
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hasek74
1443102231
Пригласили Гончаренко, потому что Слуцкий скоро свалит...
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GM
1443176707
Очень хорошее решение. Чтобы не случилось, в ЦСКА обеспечена преемственность, без махания шашкой и тренерской чехардой.
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