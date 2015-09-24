Бабаев: «Пригласили Гончаренко, потому что Слуцкому очень тяжело»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России.

"Само назначение произошло быстро. Большую роль сыграли Виталий Леонтьевич Мутко и Сергей Борисович Иванов. Они говорили с Гинером, со Слуцким. Отказать сборной мы не имели права. Но Леониду Викторовичу очень тяжело. Прежде всего физически. У него нет выходных, он толком не спит. Рано или поздно это скажется на качестве работы. Отчасти поэтому мы пригласили Гончаренко. Чтобы он помогал Слуцкому в таком адском графике.



Мне сложно прогнозировать, что будет дальше. Повторюсь, совмещение на долгосрочной основе - сомнительная затея. Но, учитывая любовь к футболу и энергию Слуцкого, такой вариант отрицать на 100 процентов я бы не стал. Тем более не просто так ведь об этом говорит Мутко. Однако мы со Слуцким на данный момент его не рассматриваем" - заявил Бабаев.