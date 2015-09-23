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    Пименов: «Локомотиву» под силу выиграть кубок снова»

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что «железнодорожники» могут и должны снова выигрывать Кубок России, а также поделился ожиданиями от противостояния с армавирским «Торпедо» в 1/16 финала.

    «Всем нужна победа в Кубке России. У нас не так много игр в чемпионате России, чтобы забывать о кубковом соревновании и беречь своих лидеров. Это непрофессионально. Если «Локомотив» даст слабину или выпустит дублирующий состав на эту игру, то можно предположить, что подопечные Валерия Карпина смогут преподнести сюрприз. А в случае такой же хорошей игры «железнодорожников», как в матче со «Спортингом», «Торпедо» придется очень тяжело.

    Команде Игоря Черевченко не только под силу повторить успех в кубке, им нужно это сделать. Это важный трофей, который позволяет играть в Лиге Европы. Для любого игрока важно что-то выигрывать. К тому же основные конкуренты собираются играть молодежными составами», – отметил Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2015 15:48
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алек Македонский
    1443031988
    Спасибо Руслан, ты правду говоришь, что есть возможность выиграть кубок России. Дружище, но ты забыл одну вещь, на стадии 1/8 финала, этот шанс есть не только у Локомотива, но и у остальных 15 команд.
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    ologreds
    1694997114
    numo443263
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