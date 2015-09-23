Блан: «С Ибрагимовичем нужно быть терпеливым»

Главный тренер «ПСЖ« Лоран Блан дал положительную оценку действиям форварда Златана Ибрагимовича в матче французской лиги 1 против «Генгама« (3:0).

«В этой игре Златан показал движение лучше, чем в матче с «Реймсом«. С этим игроком нужно быть терпеливым, и это в итоге скажется на его результативности. Он великий игрок и он хочет демонстрировать это, подтверждать.

Он нашел общий язык с Ди Мария на поле. Классные игроки всегда находят общий язык. Это же относится и к Кавани. Мы имеем атакующее трио, которое составлено из очень разных по характеристикам игроков», – сказал Блан.