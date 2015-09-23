Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Блан: «С Ибрагимовичем нужно быть терпеливым»

    Главный тренер «ПСЖ« Лоран Блан дал положительную оценку действиям форварда Златана Ибрагимовича в матче французской лиги 1 против «Генгама« (3:0).

    «В этой игре Златан показал движение лучше, чем в матче с «Реймсом«. С этим игроком нужно быть терпеливым, и это в итоге скажется на его результативности. Он великий игрок и он хочет демонстрировать это, подтверждать.

    Он нашел общий язык с Ди Мария на поле. Классные игроки всегда находят общий язык. Это же относится и к Кавани. Мы имеем атакующее трио, которое составлено из очень разных по характеристикам игроков», – сказал Блан.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2015 09:02
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997116
    numo443229
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+