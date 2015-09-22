Фергюсон: «Райола увел Погба у «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о том, как его клуб потерял полузащитника Поля Погба, который затем раскрылся в «Ювентусе».

«У нас с Погба был контракт, который позволял продлить его еще на один год. Мы уже были готовы подписать новое соглашение, но тут на сцене появился Мино Райола и переубедил 18-летнего парня. Ему удалось втереться в доверие к Погба и его семье, и француз ушел в «Ювентус». В мире есть два агента, которых я ненавижу. И Райола – один из них», – заявил Фергюсон.