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    Фергюсон: «Райола увел Погба у «Манчестер Юнайтед»

    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о том, как его клуб потерял полузащитника Поля Погба, который затем раскрылся в «Ювентусе».

    «У нас с Погба был контракт, который позволял продлить его еще на один год. Мы уже были готовы подписать новое соглашение, но тут на сцене появился Мино Райола и переубедил 18-летнего парня. Ему удалось втереться в доверие к Погба и его семье, и француз ушел в «Ювентус». В мире есть два агента, которых я ненавижу. И Райола – один из них», – заявил Фергюсон.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2015 10:26
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    Комментарии (3)
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    dzvinka
    1442908168
    ))) ахахаха, старого хитрого пердуна скупердяя шотландца таки провели )). И не сказать что Райола сделал Погба плохо, он сделал как раз его успешным.
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    Fanat APL
    1442931737
    Ты кто? Большой цирк переехал на бомбардир и клоун почувствовал себя личностью? Он в отличии от тебя известная личность мирового класса
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    ologreds
    1694997122
    numo443138
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