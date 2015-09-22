Президент «Урала»: «Гончаренко – хороший тренер, давайте закроем тему»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своими впечатлениями от матча против «Краснодара» (3:1).

– Мы играли хорошо. При этом нужно признать, что гостям было тяжело после Лиги Европы. Я разговаривал с руководителями клуба… Я вообще считаю, что российские команды после матчей еврокубков должны следующую встречу обязательно проводить дома. Ведь они защищают честь страны.

– Впервые в сезоне “Урал” одержал две победы кряду. Не пора ли Вадиму Скрипченко избавиться от приставки и.о.?

– Не спешите, мы все решим. Вы все узнаете.

– Выходит, расставание с Гончаренко пошло “Уралу” на пользу?

– Давайте закроем тему Гончаренко. Он хороший тренер. Больше комментировать ничего не хочу.