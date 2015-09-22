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    • Президент «Урала»: «Гончаренко – хороший тренер, давайте закроем тему»

    Президент «Урала»: «Гончаренко – хороший тренер, давайте закроем тему»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своими впечатлениями от матча против «Краснодара» (3:1).

    – Мы играли хорошо. При этом нужно признать, что гостям было тяжело после Лиги Европы. Я разговаривал с руководителями клуба… Я вообще считаю, что российские команды после матчей еврокубков должны следующую встречу обязательно проводить дома. Ведь они защищают честь страны.

    – Впервые в сезоне “Урал” одержал две победы кряду. Не пора ли Вадиму Скрипченко избавиться от приставки и.о.?

    – Не спешите, мы все решим. Вы все узнаете.

    – Выходит, расставание с Гончаренко пошло “Уралу” на пользу?

    – Давайте закроем тему Гончаренко. Он хороший тренер. Больше комментировать ничего не хочу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2015 07:19
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