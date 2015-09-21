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    • Чалый: «Намеки Билялетдинова о том, что я его подсидел? Бог ему судья»

    Чалый: «Намеки Билялетдинова о том, что я его подсидел? Бог ему судья»

    Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал результат игры с московским «Динамо» (0:0) и дал понять, что его дальнейшую судьбу будет решать руководство клуба.

    – У нас сейчас очень тяжелый отрезок. Выступаем в различных турнирах, в том числе Лиге Европы, право играть в которой нам предоставило «Динамо». Сегодня были проблемы с составом. Не смогли сыграть основные игроки Карадениз и Кузьмин. Эдуардо мог выйти только на замену. Благодарен ребятам за то, что они проявили мужество, бились до конца. Давление со стороны «Динамо» было, но у нас тоже было несколько моментов. Рад, что удалось сыграть на ноль.

    Был разговор с руководством о том, чтобы вы избавились от приставки «и.о.»?

    – Мое дело тренировать. Главное, что команда набирала очки. А вопрос о приставке решать руководству.

    Ничью можно назвать положительным исходом для «Рубина»?

    – Важно каждое очко, которое мы зарабатываем. Все идет в нашу копилку, которая будет подсчитываться в конце сезона.

    Как вы отнеслись к намекам Рината Билялетдинова на то, что вы его подсидели?

    – Бог ему судья

    В Хабаровск полетит основной состав?

    – Вопрос решается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2015 22:30
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