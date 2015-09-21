Михайлович: «Балотелли ведет себя образцово»

Главный тренер «Милана« Синиша Михайлович доволен поведением форварда своей команды Марио Балотелли.

«Я знал Балотелли в 17 лет и столкнулся с ним снова в 25 лет. Сейчас он ведет себя просто образцово. Я стараюсь стимулировать его на тренировках.

Может ли он выйти в завтрашнем матче в основном составе? Я пока ничего не решил на этот счет. Давайте дождемся завтрашнего утра», – сказал Михайлович на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч «Милана» с «Удинезе« состоится во вторник, 22 сентября.