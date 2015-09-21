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    Михайлович: «Балотелли ведет себя образцово»

    Главный тренер «Милана« Синиша Михайлович доволен поведением форварда своей команды Марио Балотелли.

    «Я знал Балотелли в 17 лет и столкнулся с ним снова в 25 лет. Сейчас он ведет себя просто образцово. Я стараюсь стимулировать его на тренировках.

    Может ли он выйти в завтрашнем матче в основном составе? Я пока ничего не решил на этот счет. Давайте дождемся завтрашнего утра», – сказал Михайлович на предматчевой пресс-конференции.

    Напомним, что матч «Милана» с «Удинезе« состоится во вторник, 22 сентября.

    Источник: Football Italia

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    21.09.2015 15:50
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