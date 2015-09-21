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    • Черевченко: «Армавир – не Иркутск, такие угрозы вряд ли помогли»

    Черевченко: «Армавир – не Иркутск, такие угрозы вряд ли помогли»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал слова наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, который в случае поражения от «Мордовии» пригрозил своим игрокам полетом в Иркутск на игру 1/16 финала Кубка России с «Байкалом». В итоге армейцы во втором тайме не только отыгрались со счета 0:3, но и вырвали победу 6:4.

    «Слуцкий мотивировал команду тем, что если футболисты проиграют «Мордовии», то полетят в Иркутск? Ну, Армавир ближе Иркутска – туда всего два часа лететь, так что вряд ли такие угрозы бы помогли. Что касается ротации, то она будет, причем, думаю, довольно существенная», — сказал Черевченко.

    Напомним, что «Локомотив» в Кубке России сыграет с армавирским «Торпедо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 06:11
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    Комментарии (2)
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    AlexKane
    1442809978
    Интересно какой все таки будет итоговый состав
    Ответить
    ologreds
    1694997130
    numo443024
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