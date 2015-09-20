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    РФПЛ. Чума помешал «Зениту» обыграть «Амкар»

    Действующий чемпион России «Зенит» продолжает терять очки. Открыв счет в начале матча и заработав пенальти, сине-бело-голубые казалось бы решили все проблемы. Но сначала Халк не сумел реализовать одиннадцатиметровый, а потом и Анене Чума сравнял счет.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
    Голы: 1:0 — Дзюба, 10; 1:1 — Чума, 65.
    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Ткачук, 72), Файзулин (Юсупов, 79), Витсель, Данни, Смольников, Халк, Дзюба.
    Амкар: Селихов, Занев, Зайцев, Джикия (Белоруков, 49), Бутко, Идову, Йовичич, Шаваев, Баланович, Пеев (Прудников, 79), Чума (Салугин, 68)
    Предупреждения: Дзюба, 51; Белоруков, 56; Шаваев, 89.
    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 18:55
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vuk100
    1442765429
    Амкар - красавцы) Результатом доволен. Можно выдохнуть
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    Сармат Ростов
    1442766375
    А где же очередной покер Дзюбы?
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    gennadiy
    1442766979
    Класс...
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    Вомбат
    1442767202
    Это не Чума помешал. Это был Халк. Идет у него игра - Зенит побеждает кого угодно. Не идет - проигрывает кому угодно. Вопрос землякам - как вы ухитряетесь болеть за ТАКУЮ команду в ЧР? В Европе - другое дело, тут все адекватные болеют за Россию.
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    mik1954
    1442767232
    Это просто свинство, выходить на игру с такой прохладцей недопустимо. Если АВБ не в состоянии руководить командой с ним нужно немедленно расставаться....
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    шторм775
    1442767275
    амкар с победой
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1442768823
    АНЖУЙЦЫ ПОМНЮ КТО-ТО ИЗ ВАС НА ГАДЖИЕВА ТЯНУЛ))))и...ДУМАЮ И ОЛИМПИАДА БОЛЬШЕ ЕГО ЗАСЛУГА... ЧЕМ БЫШЕВЦА ТРЕНЕРА....ОН СЕБЯ БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕ ПОКАЗАЛ
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    kostjan 58
    1442775130
    правильно Гаджиев сказал нет у зенита мотивации.3-4 место достаточно.
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    1bear
    1442778773
    Что тут скажешь-обделались по полной.Продолжаем верить в команду (до вторника)
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    ologreds
    1694997132
    numo442986
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