РФПЛ. Чума помешал «Зениту» обыграть «Амкар»

Действующий чемпион России «Зенит» продолжает терять очки. Открыв счет в начале матча и заработав пенальти, сине-бело-голубые казалось бы решили все проблемы. Но сначала Халк не сумел реализовать одиннадцатиметровый, а потом и Анене Чума сравнял счет.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
Голы: 1:0 — Дзюба, 10; 1:1 — Чума, 65.
Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Ткачук, 72), Файзулин (Юсупов, 79), Витсель, Данни, Смольников, Халк, Дзюба.
Амкар: Селихов, Занев, Зайцев, Джикия (Белоруков, 49), Бутко, Идову, Йовичич, Шаваев, Баланович, Пеев (Прудников, 79), Чума (Салугин, 68)
Предупреждения: Дзюба, 51; Белоруков, 56; Шаваев, 89.
Судья: Алексей Николаев (Москва).