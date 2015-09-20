Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бундеслига. «Штутгарт» уступил «Шальке-04»

    «Шальке» продолжает погоню за «Баварией»: в 5-м туре кобальтовые сломили сопротивление «Штутгарта» благодаря голу Зане на 53 минуте.
    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур
    Голы: 0:1 — Зане, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2015 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MANSHAFT
    1442816878
    Отлично
    Ответить
    Maloy_44
    1442990282
    Молодцы парни! Так держать!
    Ответить
    ologreds
    1694997132
    numo442985
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+