Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Трансляции
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Африка
Азия
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Кубок Либертадорес
Перу
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Эквадор
Ирландия
Парагвай
Уругвай
Япония
Грузия
Эстония
Чили
Боливия
Китай
Южная Корея
Швеция
Финляндия
Узбекистан
Главная
Германия. Бундеслига
Новости
Бундеслига. «Штутгарт» уступил «Шальке-04»
Главные новости
Промес на свободе, но с новым обвинением, состав сборной России, возобновление РПЛ и другие новости
00:54
Лига 1. «Монако» и «ПСЖ» сыграли вничью (0:0), Головин провел весь матч
00:23
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки в матче с «Фрайбургом» (2:2) и может отпустить «Байер» на 10 очков
1
1 марта
23:57
Фото
Джорджина появилась на модном показе в Париже в красном платье с фамилией Роналду на груди
2
23:45
Ещенко ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса
8
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:24
Видео
Обзор матча «Фрайбург» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
1 марта
23:02
«Майнц» – «Боруссия» М: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта
22:58
«Унион» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта
20:38
В Германии сообщили о серьезных разногласиях между «Баварией» и «Реалом» по трансферу Дэвиса
3
15:38
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 марта
15:25
«Бохум» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 марта
09:24
Трансляция
«Фрайбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2024
29 февраля
21:55
В «Байере» высказались о возможном уходе Хаби Алонсо
18:46
Три топ-клуба Европы готовы летом назначить Зидана
2
13:26
«Ливерпуль» вышел на контакт с агентом Хаби Алонсо
1
10:53
Файзуллаев подтвердил наличие интереса к нему со стороны «Баварии»
1
28 февраля
23:01
Рибери может вернуться в «Баварию»
5
22:08
Стало известно, сколько «Байер» потребует летом за Алонсо
13:13
«Бавария» заинтересована в защитнике «Ливерпуля»
27 февраля
21:26
Только один игрок сделал больше ассистов в истории Бундеслиги, чем Ройс
26 февраля
23:23
«Бавария» нацелилась на защитника «Милана»
3
21:29
Хаби Алонсо сделал выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
8
20:32
«Бавария» назначила нового спортивного директора
1
17:36
«ПСЖ» хочет усилиться вратарем из Бундеслиги
1
14:14
В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – канадец выбрал новый клуб
3
25 февраля
21:26
Бундеслига. «Боруссия» проиграла дома «Хоффенхайму» (2:3), Байер сделал дубль
2
19:00
Тухель назвал преимущество, которое он получил в «Баварии» благодаря объявлению об отставке
18:18
«Бавария» может вернуть Нагельсмана
2
15:52
Агент Флика посетил матч «Барселоны», а тренер учит испанский
14:47
Стало известно, сколько «Бавария» готова платить Алонсо
13:00
Трансляция
«Боруссия Д» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024
12:01
«Аугсбург» – «Фрайбург»: прогноз на матч Бундеслиги, 25 февраля
11:58
«Боруссия Д» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 25 февраля
Все новости
3
теста для вас
1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
Главная
Новости
Бундеслига. «Штутгарт» уступил «Шальке-04»
Бундеслига. «Штутгарт» уступил «Шальке-04»
«Шальке»
продолжает погоню за
«Баварией»
: в 5-м туре кобальтовые сломили сопротивление
«Штутгарта»
благодаря голу
Зане
на 53 минуте.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур
Штутгарт – Шальке-04 — 0:1 (0:0)
Голы:
0:1 — Зане, 53.
Источник:
Бомбардир.ру
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
20.09.2015 18:36
Германия. Бундеслига
Германия
Шальке-04
Штутгарт
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MANSHAFT
1442816878
Отлично
Ответить
1
Maloy_44
1442990282
Молодцы парни! Так держать!
Ответить
0
ologreds
1694997132
numo442985
Ответить
0
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+