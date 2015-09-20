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    • Серия А. «Интер» закрепился на первом месте благодаря победе над «Кьево»

    Серия А. «Интер» закрепился на первом месте благодаря победе над «Кьево»

    Миланский «Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии. Сегодня «жертвой» «нерадзурри» пал «Кьево», пропустивший от Икарди на 42 минуте матча.
    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
    Голы: 0:1 — Икарди, 42.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 15:43
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    Комментарии (5)
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    89388900185
    1442753216
    Спобедой нас
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    joma_inter
    1442753275
    Ну что продолжаем побеждать! Forza INTER!
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    Dinamikk
    1442757121
    Отличное начало, приятно видеть Интер опять на своем месте)
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    ЮВЕ__Навсегда
    1442764705
    На долго ли
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    ologreds
    1694997133
    numo442971
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