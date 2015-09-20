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Серия А. «Интер» закрепился на первом месте благодаря победе над «Кьево»
Серия А. «Интер» закрепился на первом месте благодаря победе над «Кьево»
Миланский
«Интер»
продолжает лидировать в чемпионате Италии. Сегодня «жертвой» «нерадзурри» пал
«Кьево»
, пропустивший от
Икарди
на 42 минуте матча.
Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
Кьево – Интер – 0:1 (0:1)
Голы:
0:1 — Икарди, 42.
Источник:
Бомбардир.ру
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20.09.2015 15:43
Италия. Серия А
Италия
Интер
Кьево
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Спобедой нас
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joma_inter
1442753275
Ну что продолжаем побеждать! Forza INTER!
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Dinamikk
1442757121
Отличное начало, приятно видеть Интер опять на своем месте)
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1
ЮВЕ__Навсегда
1442764705
На долго ли
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0
ologreds
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numo442971
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