Видеотрансляция матча «Дженоа» – «Ювентус» – на «Бомбардире»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уже заявил, что матч с «Дженоа» может иметь решающее значение для команды в сезоне. Чемпион страны в трех стартовых играх набрал только одно очко, но после выигрыша над «Манчестер Сити»(2:1) в Лиге чемпионов, намерен встать на победную тропу и во внутреннем чемпионате

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу «Дженоа» – «Ювентус«. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи– в 16.00 мск.