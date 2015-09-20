Видеотрансляция матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» – на «Бомбардире»

«Манчестер Юнайтед« проиграл два последних выездных матча, которые развивались по одинаковому сценарию.Манкунианцы первыми забивали в ворота «Суонси» и ПСВ, но потом пропускали дважды. В Саутгемптоне подопечные Ван Гаала имеют возможность не только прервать наметившуюся серию, но и в случае победы выйти на второе место в турнирной таблице, чего с командой давно не случалось.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативн вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед».Комментатор – Владислав Журин. Начало в 18:00, не пропустите!