Нуну Эспириту: «Не сомневаюсь, что у «Валенсии» все наладится»

Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту ответил на критику болельщиков, которые призывали его после матча с «Бетисом»(0:0) покинуть свой пост.

«Команда создает моменты, но не может их реализовать. Нужно сохранять спокойствие и двигаться дальше, работать еще усерднее. Мы должны верить в то, что мы делаем. Ничего не изменилось, и мы еще добьемся успехов.

Болельщики выплеснули негатив на тренера, поскольку именно я в первую очередь несу ответственность. Это объяснимо, ведь команда не забивает, а они хотят видеть победы. Однако я не сомневаюсь, что все у нас наладится», – сказал Нуну Эспириту.