Видеотрансляция матча «Кьево» – «Интер» – на «Бомбардире»

«Кьево» и «Интер» успешно начали сезон и на данный момент занимают две верхние строчки в турнирной таблице Серии А. Команда из Милана после трех туров имеет стопроцентный показатель, веронцы же в матче минувшего тура против «Ювентуса» не сумели удержать преимущество в один мяч и отстают от соперника на два очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу «Кьево» – «Интер». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 13.30 мск.