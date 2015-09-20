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    • Видеотрансляция матча «Кьево» – «Интер» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Кьево» – «Интер» – на «Бомбардире»

    «Кьево» и «Интер» успешно начали сезон и на данный момент занимают две верхние строчки в турнирной таблице Серии А. Команда из Милана после трех туров имеет стопроцентный показатель, веронцы же в матче минувшего тура против «Ювентуса» не сумели удержать преимущество в один мяч и отстают от соперника на два очка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу «Кьево» – «Интер». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 13.30 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 13:15
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