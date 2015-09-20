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    • Аллегри: «Матч с «Дженоа» может иметь ключевое значение для сезона»

    Аллегри: «Матч с «Дженоа» может иметь ключевое значение для сезона»

    Главный тренер «Ювентуса« Массимилиано Аллегри после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в Лиге чемпионов надеется на успех и в воскресном поединке Серии А с «Дженоа».

    «Победа во вторник стала важным шагом в нашей еврокубковой кампании. Начать турнир с выездной победой над фаворитом группы, конечно же, прекрасно, но Серия А – это совершенно другая история.

    Если смотреть на результаты, то мы очень плохо начали сезон на внутренней арене, хотя мы показали добротный футбол в поединках с «Удинезе» и «Кьево». Однако нужно быть реалистами и заглянуть в турнирную таблицу. Матч на выезде с «Дженоа» будет напряженным. Этот поединок может иметь ключевое значения для сезона в целом», – считает Аллегри.

    Источник: УЕФА

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    20.09.2015 08:21
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