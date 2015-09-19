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    • Рабинер: «Считаю приход Ташуева вместо Хохлова полным бредом – это уверенный шаг в ФНЛ»

    Рабинер: «Считаю приход Ташуева вместо Хохлова полным бредом – это уверенный шаг в ФНЛ»

    Известный журналист Игорь Рабинер прокомментировал назначение Сергея Ташуева главным тренером «Кубани» и сделал прогноз на матч девятого тура РФПЛ «Кубань» – «Спартак».

    «Краснодарцы сменили главного тренера, но лично я считаю приход Сергея Ташуева вместо Дмитрия Хохлова полным бредом, это возвращение в СССР. Я не думаю, что таким образом можно сделать сумасшедшую встряску команды, которая позволит «Кубани» прийти в себя и обыграть «Спартак». Думаю, гости достаточно уверенно одержат победу в предстоящей встрече. Выездные матчи против команд из середины и нижней части таблицы «красно-белые» проводят хорошо: «Крылья Советов», «Амкар»... думаю, «Спартак» выиграет с преимуществом в два мяча, для «Кубани» больших шансов я не вижу. Более того, я не вижу для этой команды больших шансов остаться в премьер-лиге. Мне кажется, назначение Ташуева – это уверенный шаг в ФНЛ», – сказал Рабинер.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.09.2015 11:31
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    Комментарии (13)
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    Андрей@72
    1442667824
    Так и будет! Две команды много для Красного!
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    zagrizlik
    1442669598
    8 матчей,4 очка,ни одной победы,последнее место...какие вообще могут быть вопросы по снятию данного персонажа?
    Ответить
    Ganymed1
    1442669716
    Рабинер кто это?
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    proеzd2
    1442675328
    игра покажет .
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    ЖОРРО
    1442677309
    Поживём - увидим)
    Ответить
    Cyberdiver
    1442681513
    ЛОЛ вот тебе и 2 мяча после первого тайма, умник
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    Тазит
    1442685117
    поспешишь - людей насмешишь... в пословицах скрыт многовековой опыт народа...
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    dzvinka
    1442687445
    да что ты говоришь, с перевесом в два мяча? да ты что)))
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    fenomen1983
    1442698314
    Эксперт хули)
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    ologreds
    1694997141
    numo442856
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