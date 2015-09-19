Рабинер: «Считаю приход Ташуева вместо Хохлова полным бредом – это уверенный шаг в ФНЛ»

Известный журналист Игорь Рабинер прокомментировал назначение Сергея Ташуева главным тренером «Кубани» и сделал прогноз на матч девятого тура РФПЛ «Кубань» – «Спартак».

«Краснодарцы сменили главного тренера, но лично я считаю приход Сергея Ташуева вместо Дмитрия Хохлова полным бредом, это возвращение в СССР. Я не думаю, что таким образом можно сделать сумасшедшую встряску команды, которая позволит «Кубани» прийти в себя и обыграть «Спартак». Думаю, гости достаточно уверенно одержат победу в предстоящей встрече. Выездные матчи против команд из середины и нижней части таблицы «красно-белые» проводят хорошо: «Крылья Советов», «Амкар»... думаю, «Спартак» выиграет с преимуществом в два мяча, для «Кубани» больших шансов я не вижу. Более того, я не вижу для этой команды больших шансов остаться в премьер-лиге. Мне кажется, назначение Ташуева – это уверенный шаг в ФНЛ», – сказал Рабинер.