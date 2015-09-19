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    Мостовой: «Игроков уровня Халка в Европе мало»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступления российских команд в первом туре группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    «Я бы вообще немного поменял отношение наших болельщиков к еврокубкам. Мы почему-то перед такими матчами начинаем говорить – какой крутой Дортмунд, какая Валенсия! Но ведь если посмотреть составы наших «Краснодара» и «Зенита», то там достаточно классных игроков, которые выступают в сборных своих стран. Посмотрите, как перерыв на сборные – все разъезжаются. И иностранцев наши клубы слабых не берут. Так что нам уже завидуют. Посмотрите на «Зенит» – там же вся команда из сборников: Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины. А мы все – о, «Валенсия». Да, неплохая команда с историей, но она чего-то добивалась, в финале Лиги чемпионов играла, еще когда я на поле выходил. А сейчас это просто крепкая, хорошая команда. Но Халка там нет.

    Таких футболистов в Европе мало. А вы вспомните момент во втором тайме игры, когда он взял мяч и попер на ворота – его же трое, став цеплять, остановить не смогли. К нему же не подойдешь, мощь какая!», – сказал Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.09.2015 07:14
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    Комментарии (2)
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    Misha78
    1442659291
    Ага, Халк наш парень!!!
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    ologreds
    1694997142
    numo442835
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