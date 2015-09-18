Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Семин: «Неоднозначно отношусь к тому, что игроки валяются на поле»

    Семин: «Неоднозначно отношусь к тому, что игроки валяются на поле»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал эпизод матча с «Ростовом» (1:0), когда защитник махачкалинцев Георгий Тигиев выбил мяч за пределы поля, увидев, что один игроков соперника лежит на газоне. По мнению Семина, останавливать игру таким образом не следовало.

    «Я к этому неоднозначно вообще отношусь. Чтобы игроки валялись на поле. Зрители пришли смотреть футбол, а не эти судороги. Валяются по пять минут… Правила вы знаете: судья останавливает игру, а не игроки. Вот когда судьи еще и начнут давать за это желтую карточку, тогда у нас будет более интенсивный футбол», – считает Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997144
    numo442809
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+