Куман: «Надеюсь на хорошее отношение к Шнейдерлину»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман накануне матча против «Манчестер Юнайтед» призвал болельщиков оказать достойный прием полузащитнику манкунианцев Моргану Шнейдерлину, который ранее выступал за «Саутгемптон».

«Надеюсь на хорошее отношение к нему. Он делал для клуба все, хорошо выступал за «Саутгемптон» и был готов сделать следующий шаг. Думаю, мы должны встретить его так, как встречаем и других игроков. Реакция фанатов на Рики Ламберта – это как раз то, чего ждешь от болельщиков, которые встречают игроков, сделавших для клуба все», – считает Куман.