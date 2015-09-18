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    Куман: «Надеюсь на хорошее отношение к Шнейдерлину»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман накануне матча против «Манчестер Юнайтед» призвал болельщиков оказать достойный прием полузащитнику манкунианцев Моргану Шнейдерлину, который ранее выступал за «Саутгемптон».

    «Надеюсь на хорошее отношение к нему. Он делал для клуба все, хорошо выступал за «Саутгемптон» и был готов сделать следующий шаг. Думаю, мы должны встретить его так, как встречаем и других игроков. Реакция фанатов на Рики Ламберта – это как раз то, чего ждешь от болельщиков, которые встречают игроков, сделавших для клуба все», – считает Куман.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2015 22:00
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