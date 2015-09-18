Бышовец: «У «Рубина» еще не все потеряно»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал неудачную игру «Рубина» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Сьона». Казанцы уступили со счетом (1:2).

«После победы над «Локомотивом» в чемпионате «Рубин» играл на моральном подъеме, создавал моменты и показывал неплохой футбол. Думаю, казанцев вчера подвела реализация. Команде не хватало баланса, который необходимо наладить внутри коллектива для успешной игры на два фронта. У «Рубина» не были расставлены акценты на выездной матч. Команда играла на победу, и у нее были возможности увезти из Швейцарии три очка. Психологию игроков казанской команды надломил неудачный старт во внутреннем первенстве, а нагрузка явно не была равномерно распределена с прицелом на игру против «Сьона». Не считаю нашу команду слабее, просто в некоторых эпизодах казанцам не хватило удачи. Отдельно отметил бы игру Рыжикова. Сергей традиционно был надeжен.

Что касается изменений в игре под руководством нового тренера, то об этом еще рано говорить. В игре «Рубина» ощущается инерция от работы Рината Билялетдинова. Каких-то новых тренерских решений ещe не заметил и ничего позитивного, кроме победы над «Локомотивом», не стал бы отмечать. Решение об отставке Рината Саяровича не считаю однозначно правильным. Казанцы под его руководством показывали содержательную игру в прошлом сезоне. Если бы удалось достойно усилиться в межсезонье, провала на старте могло и не быть. У «Рубина» налицо проблемы в обороне, связанные с уходом Сесара Наваса, но были и другие потери. Также на атмосфере внутри коллектива сказались натянутые отношения в тренерском штабе.

Дальнейшие перспективы зависят от результатов ближайших матчей: от того, насколько удачно сможет сейчас «Рубин» задать тон своим дальнейшим выступлениям. В прошлом году в составе казанского клуба раскрылся ряд молодых игроков. Были основания полагать, что в новом сезоне их прогресс продолжится. От этого тоже многое зависит. Уверен, у «Рубина» еще остались шансы на выход из группы, и в чемпионате России еще не всe потеряно», – сказал Бышовец.