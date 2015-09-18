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    Чалый: «Жалко футболистов, потративших много сил»

    Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Валерий Чалый выразил сожаление, что его команда не смогла добиться положительного результата в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Сьона» (1:2).

    «Матч состоял из двух таймов: первый был неудачным для нас по многим футбольным показателям, второй был более продуктивным, что вылилось в забитый мяч и те моменты, которые нам удалось создать, но и соперник играл тоже неплохо.
    Второй тайм был более продуктивным потому что, поговорив об ошибках, игроки их подкорректировали. Он был интересным для болельщиков. Жалко футболистов, потому что они потратили столько сил, а результат отрицательный», – сказа Чалый.

    Источник: ФК «Рубин»

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    18.09.2015 07:45
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    Комментарии (2)
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    paparazzi-kazan
    1442589364
    Не боись Валера , все ещё впереди. Казань верит в вас.
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    ologreds
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