Силкин: «Рубин» сравнял счет, но ощущение тревоги не покидало»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение «Рубина» в матче первого тура группового турнира Лиги Европы от «Сьона« (1:2). Специалист считает, что игра казанцев не оставила ощущения цельности.

«Любое поражение неприятно. Но игра казанцев не оставила ощущения цельности. Первый тайм им вообще не удался: было много брака, до чужих ворот с мячом доходить удавалось крайне редко. Бился изо всех сил ветеран Гекдениз, но он нуждается в поддержке, а ее до перерыва, по сути, не было.

После перерыва «Рубин» словно пробудился от спячки. Неужели для того, чтобы начать играть по-настоящему, нужно было обязательно загнать себя в угол? Сравняли счет, но ощущение тревоги не покидало. В итоге не удержали ничью – и опять голу предшествовала серия ошибок. Набиуллин на краю в этом эпизоде действовал нерешительно, позволил оппоненту обыграть себя и пройти в лицевую», – сказал Силкин .