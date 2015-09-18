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    • Лига Европы. «Атлетик» дома обыграл «Аугсбург», АЗ оказался слабее «Партизана»

    Лига Европы. «Атлетик» дома обыграл «Аугсбург», АЗ оказался слабее «Партизана»

    «Атлетик» одержал волевую победу над «Аугсбургом». Пропустив на старте встречи от Алтынтопа, баски во втором тайме ответили двумя голами Адуриса и мячом Сусаеты.

    В другом матче этой группы «Партизан» переиграл АЗ из Алкмаара со счетом 3:2. У хозяев дважды отличился Умару, еще один гол на счету Живковича. За голландцев забивали ван дер Линден и Хенриксен.

    Лига Европы. Группа L

    Атлетик (Испания) – Аугсбург (Германия) 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алтынтоп, 15; 1:1 – Адурис, 55; 2:1 – Адурис, 66; 3:1 – Сусаета, 3:1.

    Партизан (Сербия) – АЗ (Голландия) 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Умару, 11; 1:1 – ван дер Линден; 2:1 – Умару; 3:1 – Живкович; 3:2 – Хенриксен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 00:58
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