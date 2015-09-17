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    • Лига Европы. «Аякс» вырвал ничью у «Селтика», «Фенербахче» дома уступил «Мельде»

    Лига Европы. «Аякс» вырвал ничью у «Селтика», «Фенербахче» дома уступил «Мельде»

    Амстердамский «Аякс» дома сыграл вничью с «Селтиком», сумев дважды отыграться. За гостей забивали Битон и Лустиг, в составе хозяев отличились Фишер и Шоне.

    В другом матче этой группы «Фенербахче» дома проиграл «Мельде». На голы Хейланда, Эльюнусси и Линнеса, турки ответили мячом Нани.

    Лига Европы. Группа A. 1-й тур

    Аякс (Голландия) – Селтик (Шотландия) 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Битон, 8; 1:1 – Фишер, 25; 1:2 – Лустиг, 42; 2:2 – Шоне, 84.

    Фенербахче (Турция) – Мельде (Норвегия) 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хейланд (с пенальти), 36; 1:1 – Нани, 42; 1:2 – Эльюнусси, 53; 1:3 – Линнес, 65.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 22:24
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