Лига Европы. «Аякс» вырвал ничью у «Селтика», «Фенербахче» дома уступил «Мельде»

Амстердамский «Аякс» дома сыграл вничью с «Селтиком», сумев дважды отыграться. За гостей забивали Битон и Лустиг, в составе хозяев отличились Фишер и Шоне.

В другом матче этой группы «Фенербахче» дома проиграл «Мельде». На голы Хейланда, Эльюнусси и Линнеса, турки ответили мячом Нани.

Лига Европы. Группа A. 1-й тур

Аякс (Голландия) – Селтик (Шотландия) 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Битон, 8; 1:1 – Фишер, 25; 1:2 – Лустиг, 42; 2:2 – Шоне, 84.

Фенербахче (Турция) – Мельде (Норвегия) 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Хейланд (с пенальти), 36; 1:1 – Нани, 42; 1:2 – Эльюнусси, 53; 1:3 – Линнес, 65.