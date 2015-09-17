Ермакович: «К давлению со стороны «Байера» оказались не готовы»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил хорошую игру «Байера» в стартовом матче Лиги чемпионов (4:1).

«Прежде всего мы много ошибались. Правда, к этим ошибкам нас принуждал соперник своей плотной игрой. Мы к такому давлению с его стороны, к сожалению, оказались не готовы. К тому же нам совсем не удался переход из обороны в атаку. При попытках контратаковать «Байер» нас накрывал и организовывал острые «оборотки». Нам хотелось бы сыграть более ответственно при организации контратакующих действий. И по крайней мере при потере мяча не позволять хозяевам доводить дело до угроз нашим воротам», – заявил Ермакович.