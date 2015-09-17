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    • Лига чемпионов. «Порту» и «Динамо» К разошлись миром, «Челси» крупно обыграл «Маккаби»

    Лига чемпионов. «Порту» и «Динамо» К разошлись миром, «Челси» крупно обыграл «Маккаби»

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе G.

    Киевское «Динамо» на последних минутах вырвало ничью у «Порту» благодаря голу Буяльского, а «Челси» разгромил «Маккаби» из Тель-Авива.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

    Динамо (Украина) – Порту (Португалия) 2:2 (1:1) ВИДЕО

    Голы: 1:0 – Гусев, 20; 1:1 – Абубакар, 23; 1:2 – Абубакар, 81; 2:2 – Буяльский, 89.

    Челси (Англия) – Маккаби (Израиль) 4:0 (2:0) ВИДЕО

    Голы: 1:0 – Виллиан, 15; 2:0 – Оскар (с пенальти), 45; 3:0 – Коста, 59; 4:0 – Фабрегас,79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 00:02
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