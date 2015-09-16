Лига чемпионов. «Барселона» и «Рома» поделили очки, «Байер» разгромил БАТЭ

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе E.
«Барселона» не сумела обыграть «Рому»: на гол Сауерса ответил сумасшедшим ударом с центра поля Флоренци. «Байер» четырежды поразил ворота БАТЭ, позволив белорусам отличиться лишь однажды.
Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
Рома (Италия) – Барселона (Испания) 1:0 (1:1) Текстовый онлайн матча ВИДЕО
Голы: 0:1 – Суарес, 21; 1:1 – Флоренци, 31.
Байер (Германия) – БАТЭ (Беларусь) 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Мехмеди, 4; 1:1 – Милунович, 13; 2:1 – Чалханоглу, 47; 3:1 – Эрнандес, 59; 4:1 – Чалханоглу (с пенальти), 75.