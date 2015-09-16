Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Лига чемпионов. «Барселона» и «Рома» поделили очки, «Байер» разгромил БАТЭ

    Лига чемпионов. «Барселона» и «Рома» поделили очки, «Байер» разгромил БАТЭ

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе E.

    «Барселона» не сумела обыграть «Рому»: на гол Сауерса ответил сумасшедшим ударом с центра поля Флоренци. «Байер» четырежды поразил ворота БАТЭ, позволив белорусам отличиться лишь однажды.

    Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

    Рома (Италия) – Барселона (Испания) 1:0 (1:1) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 0:1 – Суарес, 21; 1:1 – Флоренци, 31.

    Байер (Германия) – БАТЭ (Беларусь) 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мехмеди, 4; 1:1 – Милунович, 13; 2:1 – Чалханоглу, 47; 3:1 – Эрнандес, 59; 4:1 – Чалханоглу (с пенальти), 75.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2015 23:47
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ASRomeo
    1442436562
    Флорик шикарен
    Ответить
    Кудайберген
    1442464683
    Красивый гол
    Ответить
    spartak_88
    1442467784
    прикольно)) первый тайм 1:1, а общий счет 1:0))))
    Ответить
    ologreds
    1694997158
    numo442591
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+