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    • Радимов: «В ближайших матчах Кержакова не будет, а в дальнейшем все зависит от него»

    Радимов: «В ближайших матчах Кержакова не будет, а в дальнейшем все зависит от него»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о работе с нападающим Александром Кежаковым.

    «Кержаков сам позвонил мне и сказал: «Я в среду приду на тренировку». Я сказал, мол, какие вопросы. Более того, поскольку нас не было в понедельник и вторник — мы летали на игру в Хабаровск — он просил поработать самостоятельно. Мы ему по почте выслали программу того, что надо сделать — пробежки, растяжки… И вот сегодня он работал в общей группе. Но делал пока еще не все упражнения, чтобы не перегрузить себя сразу. Может, его завтра заберут в основной состав? Я не знаю… Но когда Керж попросится к нам потренироваться — всегда, какие вопросы!», – поведал Радимов.

    Наставник сказал, что Кержаков не попадет даже в заявку на ближайшие игры.

    «Многие уже работали с основным составом, знают Кержакова. Другое дело, что это полезно для них, когда рядом работают Кержаков, Зырянов, иногда даже Радимов выходит. В ближайших матчах Кержакова точно не будет, даже в заявке. Потому что мы играем уже в субботу. А в дальнейшем все от него зависит».

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2015 23:19
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