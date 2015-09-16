Ташуев: «Со мной никто из Краснодарского края не связывался»

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал появившиеся сведения о том, что он ведет переговоры с «Кубанью». Ранее сообщалось, что именно Ташуев должен стать новым наставником краснодарцев после увольнения Дмитрия Хохлова.

«Пока никаких контактов с «Кубанью» не было, я сам узнал об этой информации кулуарно. Со мной никто из Краснодарского края не связывался. Что происходит с «Кубанью»? Таков футбол, команда оказалась в тяжелом положении, теперь нужно сделать все, чтобы она поднялась», – говорит Ташуев.