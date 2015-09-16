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    Билялетдинов: «При мне Чалый помалкивал»

    Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что имеет отношение к победе казанцев над «Локомотивом» (3:1).Специалист также рассказал о взаимоотношениях с бывшими помощниками.

    – Вы покинули «Рубин» – и команда уверенно обыграла «Локомотив». Совпадение?,
    – Тренер всегда виноват в отсутствии результата. Так что с себя ответственности не снимаю. Но бывает и так, что причина не всегда на футбольном поле. Коллектив, например, перестает быть единым. Что-то отвлекает. Или кто-то отвлекает. Возникают сбои. И еще одно, тоже не в оправдание. Два первых мяча стали следствиями грубых ошибок «Локомотива». Нам таких подарков в первых семи турах никто не делал.

    – У «Локо» выигрывал еще ваш или уже не ваш «Рубин»?
    – Конечно, мой. Команда, которую я год и восемь месяцев собирал по крупицам. За пять дней ее не переделать.

    – Валерия Чалого, который сейчас руководит «Рубином», вы приглашали в помощники?
    – Нет, бывший генеральный директор Айрат Гараев. Чалый приехал вроде как в академию, потом его предложили ввести в штаб. «Ну, давайте», – говорю.

    – До этого вы были знакомы?
    – Нет.

    – «Тренировочный процесс изменился на сто процентов», – его слова после вашего ухода. Как к ним относитесь?
    – Я бы такое не сказал. Когда пришел в «Рубин», напротив, объявил, что все хорошее ломать не буду. Ту же оборону, например, которая меня полностью устраивала. И потом, как измерить эти сто процентов? Пусть Чалый сам комментирует. Он при мне ничего не говорил о тренировочном процессе. Больше помалкивал.

    – А если бы сказал, был бы вами услышан?
    – Конечно. Я не раз говорил помощникам: если есть мысли, приходите, делитесь, обсудим. Главное, чтобы это шло на пользу делу. Но мне намекали: «Они боятся к вам заходить».

    – Кто намекал?
    – Люди. А чего меня бояться? Я что, серый волк? Сначала ты молчишь, потом все меняешь на сто процентов… Странно это. Видимо, выглядывать по-тихому из-за спины – тоже профессия.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2015 09:30
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    Комментарии (8)
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    sir_Alex
    1442389594
    На ус мотал!
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    -Сивый Мерин-
    1442389698
    Чахлый тоже физрук на 100%.
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    Антибиотик
    1442390839
    Что сынок, что папаша, амбиций аж выпирает, а профессионализма сильно не хватает.
    Ответить
    Димон Алма-Ата
    1442408614
    Зачем теперь он это говорит? Когда было его время надо было его с умом использовать, а сейчас всё, ушел поезд
    Ответить
    vovinzone
    1442411167
    Видимо, выглядывать по-тихому из-за спины – тоже профессия. Красава! Лучше слов не подберешь!
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    ologreds
    1694997164
    numo442519
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