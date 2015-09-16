Билялетдинов: «При мне Чалый помалкивал»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что имеет отношение к победе казанцев над «Локомотивом» (3:1).Специалист также рассказал о взаимоотношениях с бывшими помощниками.

– Вы покинули «Рубин» – и команда уверенно обыграла «Локомотив». Совпадение?,

– Тренер всегда виноват в отсутствии результата. Так что с себя ответственности не снимаю. Но бывает и так, что причина не всегда на футбольном поле. Коллектив, например, перестает быть единым. Что-то отвлекает. Или кто-то отвлекает. Возникают сбои. И еще одно, тоже не в оправдание. Два первых мяча стали следствиями грубых ошибок «Локомотива». Нам таких подарков в первых семи турах никто не делал.

– У «Локо» выигрывал еще ваш или уже не ваш «Рубин»?

– Конечно, мой. Команда, которую я год и восемь месяцев собирал по крупицам. За пять дней ее не переделать.

– Валерия Чалого, который сейчас руководит «Рубином», вы приглашали в помощники?

– Нет, бывший генеральный директор Айрат Гараев. Чалый приехал вроде как в академию, потом его предложили ввести в штаб. «Ну, давайте», – говорю.

– До этого вы были знакомы?

– Нет.

– «Тренировочный процесс изменился на сто процентов», – его слова после вашего ухода. Как к ним относитесь?

– Я бы такое не сказал. Когда пришел в «Рубин», напротив, объявил, что все хорошее ломать не буду. Ту же оборону, например, которая меня полностью устраивала. И потом, как измерить эти сто процентов? Пусть Чалый сам комментирует. Он при мне ничего не говорил о тренировочном процессе. Больше помалкивал.

– А если бы сказал, был бы вами услышан?

– Конечно. Я не раз говорил помощникам: если есть мысли, приходите, делитесь, обсудим. Главное, чтобы это шло на пользу делу. Но мне намекали: «Они боятся к вам заходить».

– Кто намекал?

– Люди. А чего меня бояться? Я что, серый волк? Сначала ты молчишь, потом все меняешь на сто процентов… Странно это. Видимо, выглядывать по-тихому из-за спины – тоже профессия.