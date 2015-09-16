Лига чемпионов. «Атлетико» переиграл «Галатасарай»

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    Голы: 0:1 — Гризманн, 18; 0:2 — Гризманн, 25.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 00:07
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