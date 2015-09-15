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    Онопко: «Думбия готов выйти на замену»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко пояснил, почему нападающий «армейцев» Сейду Думбия не появился в стартовом составе команды на матч Лиги чемпионов с «Вольфсбургом».

    «Команда в хорошем тонусе. Тяжело играть через два дня на третий, но мы привыкли, так играют все команды Европы. Думбия? Не все хорошо восстанавливаются, когда такой плотный график. Выходят те, кто лучше восстановился, а Думбия готов выйти в любое время на замену, когда потребуется. После последней игры Сейду почувствовал дискомфорт, вчера он тренировался индивидуально, и по решению врачей может сегодня выйти на поле.

    Слуцкий быстро перестраивается со сборной на клуб. Когда сборная — один план. В клубе — другая работа. Тем более в ЦСКА игра уже давно выстроена. Так что тут у него нет проблемы», — заключил Онопко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2015 21:52
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    Комментарии (2)
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    AlexKane
    1442350149
    Лучше бы не выходил
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    ologreds
    1694997166
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