Минниханов отказался возвращать Бердыева в «Рубин»

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил отказом на просьбу начать переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым по поводу возможности возглавить «Рубин». Эту идею на повестку дня вынесли новый президент «Рубина» мэр Казани Ильсур Метшин и вернувшийся в клуб в качестве генерального директора Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в команду.

До зимнего перерыва в чемпионате на тренерском мостике казанцев останется и.о. главного тренера Валерий Чалый, помогать ему будет Дмитрий Кузнецов. В зависимости от результатов команды будет принято решение, продолжать ли сотрудничество с этими тренерами или же формировать новый тренерский штаб.