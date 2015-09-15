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    • Видеотрансляция матча ПСВ – «Манчестер Юнайтед» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча ПСВ – «Манчестер Юнайтед» – на «Бомбардире»

    «Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Делать он будет это вместе с ПСВ, который впервые за шесть лет выиграл чемпионат Голландии. И хотя эра сэра Алекса Фергюсона уже прошла, и о красной машине все понемногу начали забывать, «МЮ» по-прежнему очень силен. Впрочем, голландцы как минимум непредсказуемы, и в родных стенах могут побороться с «красными дьяволами». Впрочем, недавно повторивший рекорд сэра Бобби Чарльтона Уэйн Руни вполне может добавить пару голов к своему бомбардирскому счету, тем самым сведя на нет все попытки хозяев, заодно доказав, что отсутствие голов во внутреннем чемпионате – дело времени.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Напомним, матч между ПСВ и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 18:02
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