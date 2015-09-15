Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Сориано в ближайшие дни продлит контракт с «Сампдорией»

    Полузащитник «Сампдории» и сборной Италии Роберто Сориано должен продлить свои отношения с клубом в ближайшее время. Игрок рассказал об этом после победы над «Болоньей» (2:0) в рамках третьего тура серии А.

    «Думаю, в ближайшие пару дней мы придем к соглашению. И клуб, и я рады тому, что я продолжу свою карьеру здесь.

    Я очень рад забить свой первый гол в сезоне, и хочу отдельно поблагодарить главного тренера (Вальтера Дзенгу – прим. «Бомбардир.ру»), который говорит мне о том, что я должен стараться бить по воротам», – сказал Сориано.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997170
    numo442428
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+