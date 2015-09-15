Джеррард: «Балотелли может быть очень милым»

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о том, как появился в стане мерсисайдцев Марио Балотелли, и поделился своим мнением об этом футболисте.

«Я уважал Балотелли. Иногда он может быть милым. По крайне мере, Балотелли до сих может заставить меня улыбнуться, и у меня есть небольшая надежда на то, что однажды его карьера войдет в правильное русло, и он сможет подтверждать свой потенциал на постоянной основе», – говорит Джеррард.

По его словам, приглашение Балотелли в «Ливерпуль» изначально расценивалось как авантюра.

«Однажды в середине августа во время моего последнего сезона Брендан Роджерс подошел ко мне, и нас у нас был разговор. Он сказал: «Знаешь, мы упустили пару трансферов, и у меня нет другого выбора, кроме как сыграть в одну азартную игру». Здесь Рождерс сделал паузу, а потом добавил: «Эта игра – Марио Балотелли». Моей первой реакцией было: «Ох».

К тому времени Джеррард был уже наслышан о Балотелли.

«Я никогда не встречался с ним, но слышал истории о фейерверках в помещении, а также слова Моуринью о том, что Балотелли неуправляем. Я увидел, что в правильном настроении он был качественным игроком, но вся остальная его карьера казалась просто поразительной растратой таланта. Таково мое мнение о Балотелли».

Напомним, что Марио Балотелли отдан «Ливерпулем» в аренду в «Милан».