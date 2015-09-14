Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Серия А. «Сампдория» обыграла «Болонью»

    Подошел к концу матч третьего тура Серии А между «Сампдорией» и «Болоньей».

    В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине гости остались в меньшинстве, когда Риццо в течение десяти минут получил две желтые карточки. «Сампдория» этим обстоятельством умело и довольно быстро воспользовалась, забив два гола. Отличились Эдер и Сориано. Таким образом, генуэзцы набирают семь очков и поднимаются на третье место, а «Болонья» баллов в своем активе не имеет и находится на предпоследней позиции.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.

    Сампдория (Генуя) – Болонья (Болонья) 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эдер, 75; 2:0 – Сориано, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997172
    numo442386
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+