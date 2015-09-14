Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • ФНЛ. «Арсенал» одолел «Луч-Энергию», КАМАЗ одержал волевую победу над «Балтикой»

    ФНЛ. «Арсенал» одолел «Луч-Энергию», КАМАЗ одержал волевую победу над «Балтикой»

    Завершились матчи 11-го тура ФНЛ, в которых тульский «Арсенал» принимал «Луч-Энергию», а КАМАЗ ездил в гости к «Балтике».

    «Арсенал» сумел добыть три очка благодаря быстрому голу Кутьина – этот мяч так и остался единственным в матче. КАМАЗ вырвал победу над «Балтикой» в концовке встречи – победный гол на счету Романа Акабашева.

    Чемпионат России. ФНЛ. 11-й тур.

    Арсенал (Тула) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (1:0). Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кутьин, 11.

    Балтика (Калининград) – КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макарчук, 24; 1:1 – Газданов, 73; 1:2 – Акабашев, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997173
    numo442374
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+