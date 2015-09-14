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    Бенитес: «Шахтер» – достаточно сложная команда для нас!»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес дал свой комментирий относительно предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

    ««Шахтер» – хорошая команда. У нас не самая простая группа. В любом случае я считаю, что это великий клуб, с тренером, у которого огромнейший опыт и который всегда старается – даже с новыми игроками, которые постоянно вливаются в команду, – добиваться высоких целей! Мы знаем, что футболисты, которые приходят в эту команду, а потом ее покидают, становятся намного лучше. Знаю, что здесь выступают скоростные игроки. Это достаточно сложная команда для нас! Мы стараемся быть сконцентрированными и, естественно, рассчитываем сыграть на все сто процентов. Сравнить донцкий клуб с какой-то испанской командой? Даже и не знаю с кем. Может быть, я хотел бы провести параллель с «Галатасараем». Клуб, в котором играют отличные футболисты. И если у них все получается в матче, то это очень опасная команда. Тем более учитывая, что у «Шахтера» молодые талантливые исполнители».

    Источник: ФК «Шахтер»

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    14.09.2015 18:31
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