Гончаренко: «Березуцкий уже спросил, когда я накрою стол»

Новый тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как его встретили в команде.

«С ЦСКА у нас есть договоренность, что если мне поступят хорошие предложения от других клубов, то я смогу их рассмотреть, но пока я об этом не думаю. В этом году точно не покину стан армейцев. В команде меня встретили хорошо. Вася Березуцкий буквально не дал Леониду Слуцкому сказать приветственную речь, сразу спросив о том, когда я получу первую зарплату и накрою праздничный стол. Не так давно мне позвонил Слуцкий и предложил войти в тренерский штаб. Я долго не раздумывал над этим предложением и согласился. Не вижу проблемы в том, что раньше я был главным тренером, а теперь стану помощником», – отметил специалист.