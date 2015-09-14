Титов: «Зе Луиш отпросился. У него серьезные проблемы с ребенком»

Тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» (1:0) в матче восьмого тура РФПЛ.

– Что произошло, почему «Спартак» провел столь невыразительный, скучный матч?

– Много футболистов разъехались по сборным. Мы думали, что на контрольный матч с «Амкаром» обойдемся своими силами, но в итоге привлекли ребят из дубля, из «Спартака-2». Многое было внове – все-таки планировали сделать определенную работу, строили планы, а оказалось, что работу делать не с кем, потому что практически все в сборных. Еще Романцев нам говорил, что самые проблемные матчи – после того, как команда возвращается из сборных. Столкнулись с этим в первый раз, и уже до игры было понятно, что легкой она не станет. По ходу игры появились трудности, нам пришлось выпускать игроков, которых вы называете защитниками.

- Что было в первые 25 минут – то, как играл «Ростов» в прессинг, стало сюрпризом?

– Есть один нюанс, он связан со временем начала матча. По-моему, так рано, днем, мы в этом году еще не играли. Команда проснулась, позавтракала – и сразу поехала на матч. Новый опыт для нас, когда команда в первом тайме еще в кровати. Плюс две ситуации с вратарями, когда оказывали помощь Реброву и Джанаеву, еще больше убаюкали. Матч разбился на эпизоды. Но, конечно, надо отдать должное организации игры «Ростова».

– Не прилетел вовремя Зе Луиш. Учитывая проблемы с возвращением легионеров, часто сомнительные, есть подозрение.

– Зе сам позвонил Дмитрию Анатольевичу. У Зе серьезные проблемы со здоровьем ребенка. Тому сделали обследование, Луиш отпросился на пару дней. Но он уже прилетел в Москву и провел тренировку с командой.

– Сколько у «Спартака» сейчас по игре от максимума?

– Ну, максимум был бы, если бы шли на первом месте и стали в итоге чемпионами. А так реально оцениваем свои возможности и осознаем, что сегодня есть две команды, которые лидируют и выделяются – ЦСКА и «Зенит». Есть проблемы у Питера, но они с 0:2 делают 2:2. И делают это с командой уровня Лиги чемпионов!

– А «Спартак»?

– Мы поборемся. Но у нас есть трудности. Если выпадают один-два футболиста, появляются проблемы в атаке. И в этой ситуации важно, что взяли очки, составляем конкуренцию лидерам. Хотелось бы в следующем году играть в еврокубках.