КДК может дисквалифицировать Виталия Денисова на три матча

КДК РФС на ближайшем заседании может рассмотреть эпизод с участием защитника московского «Локомотива» Виталия Денисова в матче 8-го тура с «Рубином» и дисквалифицировать его на три матча.
В середине второго тайма Денисов пробежал через все поле, чтобы смениться на Арсения Логашова, однако замена вовремя не состоялась по вине резервного арбитра, на что игрок «Локо» отреагировал матом в сторону рефери.
Напомним, что матч восьмого тура РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» завершился победой казанской команды со счетом 3:1.