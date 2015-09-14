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    Аллегри: «Именно в Европе видна истинная сила команды»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в накануне матчей первого тура Лиги чемпионов вспомнил о событиях минвшего розыгрыша главного клубного турнира Европы.

    С какими чувствами вы вспоминаете выход в финал Лиги чемпионов УЕФА-2014/15?

    Прошлогодний розыгрыш получился выдающимся и очень важным, никто не ставил на то, что «Ювентус» доберется до финала. Мы прибавляли с каждым матчем, параллельно росла уверенность в собственных силах. Порой приходилось непросто, но для Лиги чемпионов это нормальная ситуация. Мы заслужили путевку в финал и провели блестящий матч против великой «Барселоны».

    Эта кампания была очень важна, потому что выиграть национальный чемпионат – это хорошо, но именно в Европе видна истинная сила твоей команды. Так что воспоминания о финале останутся со мной. Хотя я все еще надеюсь в один прекрасный день выиграть Лигу чемпионов!

    После поражения от «Олимпиакоса» в Пирее в матче третьего тура для «Ювентуса» все выглядело не столь радужно...

    На групповой стадии всегда непросто. Надо было реабилитироваться за поражение в Афинах, мы прибавили и стали увереннее. Мы ставили задачу сыграть лучше, чем за год до того, когда «Ювентус» не вышел из группы, а значит, были обязаны завоевывать путевку в 1/8 финала. Это удалось, а дальше мы превзошли ожидания. Это большое достижение для нас и для всего клуба, ведь «Ювентус» не выходил в финал 12 лет. За «бьянконери» следили по всему миру.

    В ходе финального поединка Джанлуиджи Буффон по количеству передач превзошел сразу четырех полевых игроков своей команды. Как изменилась роль голкипера за последние несколько лет?

    Она определенно значительно изменилась. Порой вратарь играет роль дополнительного защитника, который начинает комбинации своей команды из глубины. Однако, на мой взгляд, еще важнее играть в атакующий футбол, прессинговать соперника и пытаться как можно дольше держать мяч на чужой половине.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2015 13:26
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