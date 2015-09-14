Аллегри: «Именно в Европе видна истинная сила команды»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в накануне матчей первого тура Лиги чемпионов вспомнил о событиях минвшего розыгрыша главного клубного турнира Европы.

– С какими чувствами вы вспоминаете выход в финал Лиги чемпионов УЕФА-2014/15?

– Прошлогодний розыгрыш получился выдающимся и очень важным, никто не ставил на то, что «Ювентус» доберется до финала. Мы прибавляли с каждым матчем, параллельно росла уверенность в собственных силах. Порой приходилось непросто, но для Лиги чемпионов это нормальная ситуация. Мы заслужили путевку в финал и провели блестящий матч против великой «Барселоны».

Эта кампания была очень важна, потому что выиграть национальный чемпионат – это хорошо, но именно в Европе видна истинная сила твоей команды. Так что воспоминания о финале останутся со мной. Хотя я все еще надеюсь в один прекрасный день выиграть Лигу чемпионов!

– После поражения от «Олимпиакоса» в Пирее в матче третьего тура для «Ювентуса» все выглядело не столь радужно...

– На групповой стадии всегда непросто. Надо было реабилитироваться за поражение в Афинах, мы прибавили и стали увереннее. Мы ставили задачу сыграть лучше, чем за год до того, когда «Ювентус» не вышел из группы, а значит, были обязаны завоевывать путевку в 1/8 финала. Это удалось, а дальше мы превзошли ожидания. Это большое достижение для нас и для всего клуба, ведь «Ювентус» не выходил в финал 12 лет. За «бьянконери» следили по всему миру.

– В ходе финального поединка Джанлуиджи Буффон по количеству передач превзошел сразу четырех полевых игроков своей команды. Как изменилась роль голкипера за последние несколько лет?

– Она определенно значительно изменилась. Порой вратарь играет роль дополнительного защитника, который начинает комбинации своей команды из глубины. Однако, на мой взгляд, еще важнее играть в атакующий футбол, прессинговать соперника и пытаться как можно дольше держать мяч на чужой половине.