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    Михайлович: «Я увидел свою команду»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович подвел итог прошедшего матча 3-го тура чемпионата Италии против «Интера».

    «Сегодня мы играли гораздо лучше, чем в матче с «Эмполи». Мы проявили характер, создали много моментов, атаковали до самого конца, – сказал Михайлович. – Я огорчен итогом матча, но не могу сказать того же относительно нашей игры. Сегодня я увидел свою команду. Я могу быть счастлив, когда мы проигрываем, и расстроен из-за побед, и сейчас тот самый случай — с таким футболом нас ждет успех».

    Напомним, в итоге «Милан» уступил со счетом 0:1.

    Источник: Football Italia

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    14.09.2015 01:30
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    Комментарии (2)
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    расулик
    1442420855
    Еще сказал бы что болел за интер
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    ologreds
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